النحاس: راضي عن النتيجة أمام سولار بالكونفدرالية ونجهز لمباراة العودة

أعرب عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سعادته البالغة بالفوز علي أرتا سولار بهدف نظيف في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية الأفريقية .

وقال النحاس في تصريحات اليوم عقب الفوز علي بطل جيبوتي في ملعب الأخير

، أن المباراة​ ضربة بداية جيدة للفريق بعد غياب 15 عاما عن المشاركات الأفريقية وأن فريقه نجح في تخطي الشوط الأول وأن مباراة القاهرة ستحسم صعود الفريق لدور الـ 32 بالكونفدرالية.

وأكد المدير الفني للمقاولون أن الفريق يوجد به مجموعة من الغيابات مثل محمد سالم ولويس أدوارد بالاضافة لعدد من اللاعبين الجدد مشدا أنه مع اكتمال الصفوف أن الاداء سيكون أفضل.

وأختتم تصريحاته بأن الفوز علي أرتا سولار كبداية هو راضي عنها وأن الفريق سيغلق صفحة مباراة الذهاب ويستعد لمواجهة العودة لحسم التأهل .