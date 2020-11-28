يوفنتوس يتعادل مع بينفينتو في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد بينفينتو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "سيرو فيجوريتو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.
تقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق الفارو موراتا في الدقيقة 21 ، وتعادل بينيفينتو فيالدقيقة 45 عن طري اللاعب ليتزيا .
وضم تشكيل يوفنتوس الأساسي لمواجهة بينفينتو في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي كل من :
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: كوادرادو، دانيلو، دي ليخت، فرابوتا.
خط الوسط: آرثر، رابيو، كيزا،
خط الهجوم: ديبالا، موراتا.
بينما يجلس على مقاعد بدلاء يوفنتوس لمواجهة بينفينتو في الدوري الإيطالي كل من :
بنسوليو، جاروفاني، ساندرو، بونوتشي، دراجوشين، ماكيني، بينتانكور، بورتانوفا، بيرنارديسكي، كولوسيفسكي.
ويلعب يوفنتوس اللقاء وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، برصيد 16 نقطة ، بينما يلعب بينيفنتو المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط .
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