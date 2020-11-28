المنتخب المغربي لكرة السلة يتلقي الهزيمة الثانية أمام أوغندا في تصفيات إفريقيا

نجح منتخب أوغندا لكرة السلة رجال" على نظيره منتخب المغرب بنتيجة ٩٤ / ٩٠ ضمن الجوله الثانية من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة افريقيا لكرة السلة وذلك فى المباراة التي أقيمت على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري . وجاءت نتائج فترات المباراة الأربعة على النحو التالي : الفترة الأولى ١٥ / ١٥ ، فيما نجح منتخب أوغندا في انهاء الفترات الثلاث الأخيرة لصالحه الفترة الثانية ٣٨ / ٤٠ الفترة الثالثة ٧٤ / ٦٤ الفترة الرابعة ٩٤ / ٩٠ وتعرض لاعب المنتخب المغربي عمر العناني للاصابة خلال الفترة الثالثة تم نقله علي اثارها الي أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية. وحصل اللاعب روبينسون أوبونج من منتخب أوغندا على لقب أفضل لاعب فى المباراة. ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع كلًا من المغرب وأوغندا والرأس الأخضر فى البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

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