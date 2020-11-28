الزمالك يحرر محضرا في قسم الشرطة ضد جماهير الأهلي بعد نهائي دوري الأبطال

قام مسؤولوا نادي الزمالك بتحرير محضرا رسميا في قسم شرطة العجوزة ضد عدد من جماهير النادي الأهلي بعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا أمس .

وتضمن المحضر شكوى ضد الجماهير التي هاجمت حافلة الزمالك الخاصة وحطمت الزجاج وكادت تسبب اصابات للاعبين .

وطالب الزمالك في المحضر بالاستعانة بكاميرات المرارقبة الخاصة بالنادي للتعرف على الجماهير الذين قاموا بالاعتداء على الحافلة والقاء القبض عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب الزمالك بنتيجة 2 / 1 في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقب اللقاء خرجت جماهير الأهلي في جميع انحاء مصر للاحتفال بفوز فريقها بالبطولة المفضلة الغائبة عن الفريق للمرة التاسعة في تاريخه كأثر الأندية حصولا على اللقب الإفريقي .

على الجانب الآخر أقام مجلس إدارة النادي الأهلي احتفالية ضخمة للاعبي الفريق الأحمر مساء

اليوم السبت بمقر القلعة الحمراء بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وحضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى مقر القلعة الحمراء ومعه جميع أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء واستقبلوا الفريق الأحمر في المقر الإداري للنادي.

وأقام الخطيب مأدبة عشاء للاعبي الفريق الأحمر عقب مران اليوم الثلاثاء تكريماً لهم على التتويج باللقب القاري الذي تحقق بعد غياب 9 أعوام كاملة.

وحرصت جماهير الأهلي على التجمع خلف أسوار التتش لتهنئة اللاعبين بكأس دوري الأبطال وهتفت الجماهير للاعبي الأهلي "أبطال أفريقيا أهم" وهنأتهم بالفوز الذي تحقق.