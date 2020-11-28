جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هاتريك محرز أمام بيرنلي

اقتحم نجم منتخب الجزائر، رياض محرز، جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2021/2020، بفضل هاتريك سجله في مرمى بيرنلي بإحدى مباريات اليوم السبت ضمن الجولة العاشرة من المسابقة الأقوى والأمتع في العالم.

وتقدم رياض محرز إلى المركز السابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع لاعب وسط أستون فيلا جاك جريليش ومهاجم تشيلسي تيمو فيرنر، ونجم ليفربول ساديو ماني، وهداف ولفرهامبتون راؤول خيمينيز، ليصبح على بُعد 6 أهداف فقط من متصدر اللائحة “كالفيرت ليوين” لاعب نادي إيفرتون.

ويبتعد رياض محرز عن شقيقه المصري “محمد صلاح” بفارق أربعة أهداف، ليستفيد بذلك من تجمد رصيد “مو” عند 8 أهداف بعدما تم إلغاء هدفًا له أمام برايتون بداعي التسلل في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم لحساب نفس الجولة (العاشرة).

وصام رياض محرز عن تسجيل الأهداف في منافسات الدوري الانجليزي منذ هدفه يوم 27 سبتمبر 2020 أمام ليستر سيتي، في المباراة التي تعثر فيها مانشستر سيتي بنتيجة كارثية قوامها خمسة أهداف لهدفين.

وقال معلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي خليل البلوشي، أثناء البث المباشر للمباراة في قناة بين سبورت، بعد تسجيل النجم الجزائري للهدف الثالث: “رياض محرز قمر عربي يتلألأ في سماء مانشستر“، في إشارة إلى المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب على مدار الـ 90 دقيقة.

وجاءت أهداف محرز في الدقائق 6 و22 و69 بصناعة كل من كيفين دي بروينه وكايل ووكر وفيل فودين، وانتهى اللقاء بفوز مان سيتي 0/5 مع إلغاء هدف سجله لاعب بيرنلي بالخطأ في مرماه بعد مراجعة تقنية الفار.

جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي موسم 2021/2020 - مُحدث