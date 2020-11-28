ماذا قال محمود الخطيب بعد تتويج الاهلي بالتاسعة؟

قدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري التهنئة لأعضاء وجماهير ناديه عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة رابطة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في ‏المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة.

وقال الخطيب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت إن “التتويج بالنجمة التاسعة جاء نتيجة ثمار جهد كبير وتخطيط مستمر لبناء فريق للكرة يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع”، مشيدًا بـ”الإنجاز الكبير لجميع أعضاء المنظومة على مدار مشوار البطولة الصعب والشاق، الذي تُوج في المباراة النهائية بتحقيق اللقب الغالي”.

وأضاف الخطيب أن “لاعبي الأهلي عليهم مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة، لمواصلة العروض القوية وتحقيق الانتصارات والتتويج بالبطولات، لإسعاد أعضاء وجماهير الأهلي”.

ووجه محمود الخطيب، “التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، وكل عناصر منظومة كرة القدم، بمناسبة التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي، بعد الفوز على الزمالك“.

وأشاد رئيس الأهلي “بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، والروح القتالية، على مدار المباراة”، وأكد أنه كان على “ثقة كبيرة في قدرة الفريق والجهاز الفني على تحقيق الفوز والتتويج باللقب”.