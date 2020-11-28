موسيماني يبدأ التخطيط لرحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

أهدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، لقب دوري أبطال أفريقيا لجماهير النادي، فيما وجه إشادة كبيرة بما قدمه اللاعبون خلال مباراة النهائي التي تغلب فيها الفريق على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت: “أشكر محمود الخطيب والنادي الأهلي على منحي هذه الفرصة التي سمحت لي بالفوز بدوري الأبطال للمرة الثانية، كما أشكر الجماهير التي دعمتني بشدة وكانت شريكًا في هذه النجاحات”.

وأكد أن اللاعبين تحلوا بالشخصية القوية، خلال المباراة خاصة أنهم واجهوا خصمًا قويًا، مشيرًا إلى أنه قام بتوجيه اللاعبين بين الشوطين؛ للتأكيد على ضرورة تقديم أداء أفضل، وهو ما ساعد في تراجع الزمالك.

وأشاد موسيماني بالهدف الذي سجله محمد مجدي أفشة، والفرصة التي لاحت لحسين الشحات وأرتدت من القائم.

وأوضح “سعداء للغاية باللفوز باللقب الأفريقي، ولدينا طموحات كبيرة في كأس العالم للأندية، ولكن قبل ذلك لدينا بطولات عديدة ننافس عليها خاصة كأس مصر وبطولة السوبر الأفريقي”.

وأشار موسيماني إلى أن الفريق سيعمل مباشرة على التجهيز للمنافسات المقبلة من أجل الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق، وذلك من أجل إسعاد الجماهير التي تمنى أن تعود إلى المدرجات، وأن ينتهى فيروس كورونا في القريب العاجل ليتم السماح لها بالتواجد خلف الفريق.