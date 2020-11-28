هاتريك رياض محرز يقود مانشستر سيتي لفوز عريض بخماسية 

قاد النجم الجزائري الدولي رياض محرز فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز عريض على ضيفه بيرنلي بخمسة أهداف دون رد السبت ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل رياض محرز ثلاثية رائعة فأصبح ثاني لاعب إفريقي يسجل "هاتريك" لمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز، وكان أول لاعب هو الإيفواري يايا توريه الذي أحرز ثلاثة أهداف في شباك فولهام عام 2014.

دخل بيرنلي الذي حقق الاثنين الماضي فوزه الأول في الدوري هذا الموسم وكان على كريستال بالاس 1-صفر، مباراته ضد مانشستر سيتي وهو يدرك صعوبة المهمة لا سيما بانه عاد بثلاث هزائم في آخر 3 زيارات إلى ملعب الاتحاد وبنتيجة واحدة: صفر-5، قبل ان يسقط بالنتيجة ذاتها اليوم.

ولم تمض 6 دقائق حتى نجح مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم عبر جناحه الجزائري رياض محرز بعد تبادل الكرة بين أكثر من لاعبي لفريقي قبل ان يمررها له البلجيكي كيفن دي بروين.

وسرعان ما أضاف الجزائري الدولي هدفاً رائعاً عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فراوغ مدافعين قبل ان يسدد بيسراه كرة لولبية ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (22).

وظن سيتي بانه اضاف الهدف الثالث عبر رأسية الالماني ايلكاي غوندوغان، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (26).

لكن الهدف الثالث جاء عن طريق الظهير الايسر بنجامين مندي المتربص عند القائم الثاني والذي استغل كرة متقنة جديدة من دي بروين (41).

وأضاف الإسباني فيران توريس الهدف الرابع بتمريرة من البرازيلي غابريال جيزوس (66).

واكمل محرز ثلاثيته بكرة رأسية مستغلاً تمريرة من البديل فيل فودن (69). وهي أول ثلاثية لمحرز مع سيتي، والثانية له في الدوري الانكليزي بعد ثلاثيته في مرمى سوانسي عندما كان لاعبا في صفوف ليستر سيتي في كانون الاول/ديسمبر عام 2015.

المصدر: بي إن سبورت