شكرا لقرائتكم خبر عن مدرجات افتراضية فى الملاعب السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على غرار الدورى الإنجليزى وفرت وزارة الرياضة السعودية شاشات تفاعلية عملاقة خلف مرمى فريقي الهلال والنصر، فيما يعرف بالمدرج الافتراضي، لأول مرة على مستوى الوطن العربي، ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، السبت.

وقررت وزارة الرياضة تطبيق فكرة الدوريات الأوروبية، والتي بدأت في ملاعب الدنمارك، عن طريق عرض صور جماهير الفريقين وهم في منازلهم، لرصد تفاعلهم مع أحداث وتطورات المباراة على الشاشات لمؤازرة اللاعبين، مع الاتصال عبر تطبيقات الفيديو.

وتهدف هذه الفكرة إلى خلق روح تفاعلية وأجواء حماسية داخل الملاعب، بعد غياب الجماهير منذ فترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن فكرة المدرجات الافتراضية طبقت أيضا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنها ستنفذ لأول مرة في الوطن العربي عبر نهائي كأس الملك، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.