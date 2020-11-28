شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستهل مشواره بالكونفيدرالية بالفوز على بطل جيبوتي بعقر داره والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزًا هامًا على مضيفه ارتا سولار بطل جيبوتي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب دو فيل، في ذهاب دور الـ 64 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
دخل فريق المقاولون تحت قيادة المدير الفني عماد النحاس، بغية إحراز فوز يريح الفريق خلال مباراة العودة وتحقق الهدف عن طريق فاروقا كابوري الذي حول رمية تماس طويلة إلى المرمى برأسية رائعة.
ويستضيف المقاولون فريق ارتا سولار على ملعبه في لقاء الإياب يوم 5 ديسمبر المقبل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يستهل مشواره بالكونفيدرالية بالفوز على بطل جيبوتي بعقر داره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.