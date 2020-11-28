شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستهل مشواره بالكونفيدرالية بالفوز على بطل جيبوتي بعقر داره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزًا هامًا على مضيفه ارتا سولار بطل جيبوتي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب دو فيل، في ذهاب دور الـ 64 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

دخل فريق المقاولون تحت قيادة المدير الفني عماد النحاس، بغية إحراز فوز يريح الفريق خلال مباراة العودة وتحقق الهدف عن طريق فاروقا كابوري الذي حول رمية تماس طويلة إلى المرمى برأسية رائعة.

ويستضيف المقاولون فريق ارتا سولار على ملعبه في لقاء الإياب يوم 5 ديسمبر المقبل.