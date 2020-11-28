سفارة الأرجنتين تنظم مباراة في «البولو» بحضور وزيري الرياضة والسياحة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد وزيرا الرياضة والسياحة مباراة استعراضية في رياضة البولو، نظمتها سفارة الأرجنتين بمنطقة الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر. وجمعت المباراة مجموعة من اللاعبين من مصر والأرجنتين بحضور السفير إدواردو فاريلا، سفير الأرجنتين بالقاهرة، والمهندس كريم لوزا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للبولو، ومجموعة من أبناء الجالية الأرجنتينية المقيمة بالقاهرة. وزيرا الرياضة والسياحة مباراة استعراضية في رياضة البولو نظمتها سفارة الأرجنتين وزيرا الرياضة والسياحة مباراة استعراضية في رياضة البولو نظمتها سفارة الأرجنتين وزيرا الرياضة والسياحة مباراة استعراضية في رياضة البولو نظمتها سفارة الأرجنتين وزيرا الرياضة والسياحة مباراة استعراضية في رياضة البولو نظمتها سفارة الأرجنتين الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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