شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة للفنون القتالية يحصد لقب بطولة اليوم الوطني 49 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

توج نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب بطولة اليوم الوطني المفتوحة للجودو لعام 2020، التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو بصالة نادي خورفكان تحت شعار «غرس الاتحاد»، بمشاركة 70 لاعباً من 6 أندية تمثل مختلف إمارات الدولة ونجح خلالها خورفكان في توفير كافة متطلبات النجاح للبطولة التي جاءت طبقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالحماية من جائحة كورونا، ما أسهم في النجاح التنظيمي والفني بالإشراف المباشر من سالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، ومتابعة محمد جاسم أمين السر المساعد رئيس اللجنة المنظمة، والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد وشعبان السيد السكرتير التنفيذي للاتحاد.

جاء تتويج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 12 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، وحل اتحاد كلباء «حامل اللقب» في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات منها ذهبيتان وفضيتان و5 ميداليات برونزية، بينما جاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث برصيد ذهبيتين، ورابعاً نادي الشارقة الرياضي برصيد 5 ميداليات منها فضيتان و3 برونزيات، وخامساً فريق نادي خورفكان ثم الجزيرة سادساً.

أحرز ذهبيات فريق الفجيرة المتصدر كل من اللاعب أحمد باير في وزن تحت 66 كجم، وسلسو دي سوا في وزن تحت 73 كجم، وهجو فارس ذهبية وزن تحت 81 كجم، ونال ذهبية وزن فوق 100 كجم لاعب الفجيرة واكون جانج، أما على صعيد اتحاد كلباء فنال اللاعب أحمد فيصل النقبي ذهبية وزن تحت 55 كجم، وتوج زميله مالك ترمر سلطانوف بذهبية وزن تحت 90 كجم، وحقق ذهبيتي نادي الشارقة للدفاع عن النفس معتز توفيق في وزن تحت 60، ونال زميله محمد مهران الذهبية الثانية.

وفي ختام البطولة الاحتفالية الناجحة وعقب اصطفاف الجميع وعزف النشيد الوطني ابتهاجا بالمناسبة قام ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو، وسالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، ومحمد جاسم أمين السر المساعد، وسعيد المزروعي نائب رئيس نادي اتحاد كلباء وخالد مراد الرئيسي مشرف الألعاب الجماعية بنادي خورفكان بتتويج الأندية الفائزة ونجوم البطولة.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالنجاح التنظيمي الذي حققته البطولة، مشيراً إلى أنها حققت النجاح الفني المنشود بفضل جهود واهتمام الأندية المشاركة فضلاً عن تواجد مواهب مميزة من أبطال المستقبل.