أجاي يغيب عن مران الأهلي بعد التتويج الأفريقي ومران استشفائي للأساسيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس،تدريبات استشفائية اليوم بملعب التتش ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجًا استشفائيًّا للاعبين، في إطار التحضير لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لكأس مصر، وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة أبو قير للأسمدة في ربع نهائي المسابقة المحلية.
وتوّج الاهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمس ، الجمعة، بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في نهائي البطولة بإستاد القاهرة.
كان الجهاز الفني للأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راة من التدريبات اليوم قبل أن يتراجع ويُقرر خوض مران مساءً بملعب التتش إستعداداً لنصف نهائي كأس مصر .
فيما حصل جونيور أجايي، لاعب الفريق على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم السبت، وخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق المران المسائي، واكتفى بمشاهدة التدريبات من على الدكة.
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