شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يرقص بالشمروخ احتفالاً بتتويج الأهلى بلقب أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى السابق، بفوز المارد الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا التاسع فى تاريخه، بعد الانتصار على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى فى نهائى أفريقيا، وتقمص السد العالى دور المشجع حيث قام بحمل شمروخ مشتعل وقام بالرقص به على أنغام "بصبح على الأهلاوية" للمطرب الشعبى سعد الصغير.

وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إقامة حفل لفريق الكرة الأول بمقر النادى بالجزيرة، اليوم السبت للاحتفال بالتتويج الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء.

واشعل ما يقرب من 200 عضوا بالنادي الأهلي الشماريخ بجوار ملعب التتش احتفالا بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ورغم أن موسيماني المدير الفني للفريق كان قد قرر منح الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز ببطولة أفريقيا الا ان المدير الفني تراجع وقرر خوض مران انتهي منذ قليل استعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.