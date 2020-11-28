مجلس الأهلى يحتفل بفريق الكرة فى الجزيرة بعد التتويج الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إقامة حفل لفريق الكرة الأول بمقر النادى بالجزيرة، اليوم السبت للاحتفال بالتتويج الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز أمس الجمعة، على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى أفريقيا.
واشعل ما يقرب من 200 عضوا بالنادي الأهلي الشماريخ بجوار ملعب التتش احتفالا بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ورغم أن موسيماني المدير الفني للفريق كان قد قرر منح الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز ببطولة أفريقيا الا ان المدير الفني تراجع وقرر خوض مران انتهي منذ قليل استعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.
وخاض الأهلي في مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.
نجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.
علي معلول، ظهير أيسر الفريق سجل أول أهداف الأهلي في البطولة هذا الموسم، عندما تمكن من تسجيل هدف الأهلي الأول في شباك «اطلع برا» بطل جنوب السودان، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار ذهاب منافسات الدور التمهيدي للبطولة، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة ، فيما يعد محمد مجدي أفشة صاحب آخر أهداف الأهلي في البطولة، بعدما نجح في تدوين هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك في المباراة النهائية مساء اليوم.
يعد حسين الشحات صاحب المقام الرفيع تهديفيًّا مع الفريق هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف، استهلها في شباك «اطلع برا» بطل جنوب السودان، فيما كانت شباك الوداد المغربي شاهدة على تسجيله آخر أهدافه في إياب دور نصف النهائي.
استهل الأهلي مشواره بتخطي عقبة «اطلع برا» بطل جنوب السودان، بالفوز عليه ذهابًا برباعية نظيفة قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز في الإياب بنتيجة 9-0. التقى الأهلي في دور الـ32 فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، ونجح في تحقيق الفوز ذهابًا بهدفين دون رد، وفي الإياب فاز بأربعة أهداف دون رد، ليحجز مقعده في دور ثمن النهائي، ما يعرف بمرحلة المجموعات.
لعب الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية إلى جانب فرق «النجم الساحلي - الهلال السوداني - بلاتنيوم»، ونجح في حصد 11 نقطة بالفوز في ثلاث مواجهات الهلال وبلاتنيوم والنجم، والتعادل في مباراتين أمام الهلال وبلاتنيوم، والخسارة في مباراة واحدة أمام النجم، ليحتل المركز الثاني في المجموعة حاجزًا مقعده في دور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا.
التقى الأهلي صن داونز في دور الثمانية، وتمكن من تحقيق الفوز في الذهاب بهدفين دون رد في القاهرة، وفرض التعادل الإيجابي نفسه على الفريقين بنتيجة 1/1 في مواجهة الإياب، ليتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة، ويضرب موعدًا مع فريق الوداد المغربي.
يتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على الوداد في ذهاب نصف النهائي، بتحقيق الفوز بهدفين دون رد، وفي الإياب كرر فوزه بنتيجة 3-1، ليسجل حضوره في نهائي البطولة أمام الزمالك.
في النهائي تمكن الأهلي من معانقة اللقب بتحقيق الفوز بنتيجة 2-1، افتتح عمرو السولية التسجيل قبل أن يتعادل الزمالك، ليتمكن محمد مجدي أفشة من تسجيل هدف الفوز والتتويج باللقب التاسع في تاريخ القلعة الحمراء.
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