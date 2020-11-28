شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحقق أول انتصاراته بالكونفدرالية على أرتا سولار بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فى تحقيق فوز عام على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سجل هدف المقاولون أليكس سونج لاعب الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه، وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بتقدم المقاولون بهدف نظيف سجله ألكس سونج لاعب أرتا سولار بالخطأ فى مرماه خلال الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بعد رمية تماس متقنة أرسلها لاعب المقاولون وتداخل فيها فادى نجاح مدافع ذئاب الجبل.

وشهدت بداية المباراة الوقوف دقيقة حداد، على الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، والذى ودع عالمنا قبل أيام بعد صراع مع المرض.

كان المقاولون العرب قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى.

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلى، محمد عصام، أحمد الشيمى، أحمد داوودا

الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويبحث أبناء قلعة الجبل الأخضر عن المجد الأفريقى الغائب منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، حيث توج المقاولون بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أعوام 1982 و1983 و1996، وشارك المقاولون العرب فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والكونفيدرالية والسوبر الأفريقى، ولم يظهر فى دورى الأبطال.

وكان عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، قد ضم كلا من: محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة، وفادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق وأحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري، وحسن شاهين وأحمد داودا وأحمد عربي ومحمد مجلي، وأحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي، وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.