شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلى يهز أرجاء التتش بتشجيع اللاعبين.. والشناوى يرد التحية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من جمهور النادي الأهلي على حضور مران الفريق، اليوم السبت، للاحتفال مع اللاعبين بالتتويج الأفريقي الذي اقتنصه أمس من نادي الزمالك، في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت أمس الجمعة على استاد القاهرة وانتهت بثنائية مقابل هدف للزمالك، ليحصد الأهلي النجمة التاسعة في مسيرته الأفريقية.

وظهر عدد كبير من جمهور المارد الأحمر في مدرجات ملعب التتش، اليوم، للاحتفال مع اللاعبين بعد البطولة الأغلى في تاريخهم، ليهتف الجمهور بأسماء اللاعبين للاحتفال بهم، وسرعان ما تجاوب عدد كبير من اللاعبين مع هتافات الجمهور وحرصوا على التوجه إليهم أمام المدرجات لتبادل التشجيع والهتاف للقلعة الحمراء.

وتعالت أصوات جمهور النادي الأهلي لتهز أركان ملعب التتش، للاحتفال بالتتويج الأفريقي ولمؤازرة اللاعبين في مبارياتهم القادمة للاستمرار على وتيرة حصد البطولات والعودة من جديد لاقتناص البطولات، وجاء محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى بين أبرز اللاعبين الذين حرصوا على توجيه التحية للجماهير.

وتوج الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة، وهذه هي المرة الأولى التى يكون فيها نهائى دورى الأبطال فى أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية.

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، إذ اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

وأسقط الأهلى غريمه الزمالك 2-1 محرزا لقب دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه ومعززا رقمه القياسى، على استاد القاهرة الدولى، بدأ المارد الأحمر بافتتاح التسجيل عبر عمرو السولية برأسية إثر ركنية فى الدقيقة 5، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا إثر مجهود فردى وتسديدة رائعة فى الدقيقة 31، فيما خطف محمد مجدى قفشة هدف الفوز في الدقائق القاتلة 86، ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.