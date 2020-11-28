شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وغناء أمام ملعب التتش فى اليوم الثانى للتتويج ببطولة أفريقيا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل جمهور النادي الأهلي الاحتفال بالتويج الأفريقي وانتزاع النجمة التاسعة من أنياب نادي الزمالك، في المباراة التى جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف، لليوم الثاني على التوالى، حيث توافد عدد كبير من جمهور الأحمر على ملعب مختار التتش فى الجزيرة لاستكمال التشجيع والاحتفالات.

وظهر عدد كبير من عشاق النادي الأهلي ومشجعيه أمام بوابة ملعب مختار التتش في الجزيرة، للهتاف والرقص احتفالات بالنجمة التاسعة التي حصدها النادي أمس، وسط ترحيب كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي الذين شاركوا في الاحتفالات، وفي حضور الإعلامي أحمد شوبير، وجاءت هذه الاحتفالات بالتزامن مع تواجد نجوم الفريق الأحمر داخل استاد التتش، حيث تعالت هتافات جمهور النادي الأهلي أمام مدرجات التتش، فى ظل استمرار توافد أعضاء مجلس الإدارة، الذين حرصوا على مشاركة الجماهير الاحتفالات.

وتوج الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة، وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نهائى دورى الأبطال فى أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية.

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، إذ اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

وأسقط الأهلى غريمه الزمالك 2-1 محرزا لقب دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه معززا رقمه القياسى، على استاد القاهرة الدولى، بدأ المارد الأحمر بافتتاح التسجيل عبر عمرو السولية برأسية إثر ركنية فى الدقيقة 5، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا إثر مجهود فردى وتسديدة رائعة فى الدقيقة 31، فيما خطف محمد مجدى قفشة هدف الفوز في الدقائق القاتلة 86. ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.