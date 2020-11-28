بالفيديو.. المقاولون يفتتح مشوار الكونفدرالية بفوز خارج الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

حقق المقاولون العرب الانتصار الأول في تاريخ مشاركته بالكونفدرالية الإفريقية بعد غياب 15 عامًا عقب الفوز على أرتا سولار ممثل جيبوتي بنتيحة 0-1 في مباراة الذهاب للدوري التمهيدي خارج الأرض.

واستطاع فاروق كابوري تسجيل الهدف الوحيد لذئاب الجبل بالدقيقة 90 من عمر المباراة مستغلاً ارتباك من مدافعي أصحاب الأرض.

وكانت أخرج مشاركة إفريقية للمقاولون العرب في نسخة 2005 من الكونفدرالية حين فاز الفريق آنذاك بكأس مصر وهو في دوري الممتاز "ب".

ويلعب المقاولون العرب مباراة الإياب في مصر.

ويحتاج الممثل المصري الوحيد في الدور التمهيدي للكونفدرالية إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى دور الـ32.