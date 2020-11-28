مانشستر سيتي يتقدم على بيرنلي في الشوط الأول ومحرز يسجل ثنائي

انتهى الشوط الأول، بتقدم مانشستر سيتي على بيرنلي ، بثلاثية نظيفة ، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـعاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل الجزائري رياض محرز سجل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي أمام بيرنلي، في الدقيقة 5 بعد تمريرة رائعة من كيفين دي بروين.

ثم قام رياض محرز بتسجيل الهدف الثاني

للسيتي في الدقيقة 21، بعد مجهود فردي رائع، والذي توغل ومرر بالجانب الأيمن لمنقطة الجزاء، ثم سدد الكرة داخل الشباك، معلنًا الهدف الثاني، وسجل بنجامين ميندي الظهير الأيسر لمانشستر سيتي هدف فريقه الثالث في الدقيقة 43.