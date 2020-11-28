مانشستر سيتي يتقدم على بيرنلي في الشوط الأول ومحرز يسجل ثنائي

انتهى الشوط الأول، بتقدم مانشستر سيتي على بيرنلي ، بثلاثية نظيفة ، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـعاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
سجل الجزائري رياض محرز سجل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي أمام بيرنلي، في الدقيقة 5 بعد تمريرة رائعة من كيفين دي بروين.
ثم قام رياض محرز بتسجيل الهدف الثاني
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