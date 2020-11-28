ميندي يسجل الثالث لمانشستر سيتي أمام بيرنلي

تقدم مانشستر سيتي على بيرنلي ، بالهدف الثالث خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـعاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
سجل بنجامين ميندي الظهير الأيسرلمانشستر سيتي هدف فريقه الثالث في الدقيقة 43.
قام رياض محرز بتسجيل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 21، بعد مجهود فردي
وكان الجزائري رياض محرز سجل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي أمام بيرنلي، في الدقيقة 5 بعد تمريرة رائعة من كيفين دي بروين.
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