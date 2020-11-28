عبدالحميد الوسيمي : 5 محاور علمية لمستقبل واعد للكرة الطائرة المصرية

أعلن عبدالحميد الوسيمي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة والمقررة يوم 11 ديسمبر المقبل عن برنامجه الانتخابي للنهوض بلعبة الكرة الطائرة المصرية. وكشف الوسيمي أن برنامجه الانتخابي يعتمد على خمسة محاور مبنية على المنهجية العلمية من أجل مستقبل واعد للكرة الطائرة المصرية وتتلخص فيما يلي : ١- الأولى بالرعاية ويشمل : كنوز ومواهب مغمورة في الأقاليم . إعفاءات لاندية تحب اللعبة ولا تجد رعاية . فرق تكافح ولا تجد من يدعمها فنيا وماديا . كوادر فنية وإدارية واعدة تنحت في الصخر . ملاعب وتجهيزات رياضية تحتاج طفرات . ٢- التنافسية الخلاقة : ابتكار برامج و مسابقات بخصائص فنية متخصصة لاكتشاف المواهب . تجديد نظم المسابقات المحلية عموما وعلى مستوى المناطق . تشجيع ودعم تنظيم الاندية للدورات المحلية بخصائص فنية متفق عليها مسبقا . منهجة برامج التإهيل المحلي المتخصص للمدربين . تطوير الملاعب والتجهيزات بالدعم العيني . ٣- القيم والاخلاق الرياضية: ارساء مبادئ القيم في جميع الانشطة . تخصيص جوائز متنوعة للاداء النظيف . تشجيع ضبط النفس والسلوك الرياضي معايير تقييم الفرق "الاسمي الأسرع الأقوى" . القاء الضوء على نماذج القدوة الرياضية . ٤- الرياضة المدرسية : دعم الكرة الطائرة بمدارس مصر بابتكار بروتوكول اتحاد الطائرة مع التربية والتعليم وتكوين مركز الكرة الطائرة المدرسية بالاتحاد المصري . مشاركة المناطق مع التربية والتعليم . تكامل كوادر الاندية مع تجهيزات المدارس . تنظيم دورات رياضية مجمعة في المدارس . ٥- المنتخبات القومية : المقاييس العلمية لاختيارات المواهب . الاكتشاف المبكر بين الاندية والمدارس رعاية الموهوبين أينما وجدوا دون تمييز . الاهتمام بالتنافسية الخلاقة كأساس للاداء . توفير وتأهيل الكوادر الفنية والتنظيمية والطبية .

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