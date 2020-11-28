حمدالله يقود تشكيل النصر لمواجهة الهلال في نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر عن التشيكلة الأساسية لمواجهة الهلال في نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويبدأ النصر المباراة بالتشكيل الآتى:

حراسة المرمى : براد جونز.

خط الدفاع : سلطان الغنام، عبدالله مادو، مايكون

خط الوسط : بيتروس، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، جونزالوا مارتينيز، نورالدين أمرابط.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله. بيريرا، كيم جين سو.خط الوسط : بيتروس، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، جونزالوا مارتينيز، نورالدين أمرابط.خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.

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