الارجنتين تُحقق في اهمال مُحتمل سبب وفاة مارادونا

فتح القضاء الأرجنتيني تحقيقًا الجمعة حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة أدى الى وفاة اسطورة كرة القدم دييجو مارادونا الأربعاء الماضي.

قال أحد أفراد العائلة لفرانس برس “حصلت بعض المخالفات”.

وبعد ساعات من وفاة بطل العالم 1986 عن 60 عامًا، أعلن محامي وصديق مارادونا ماتياس مورلا الخميس أن “سيارة الإسعاف أستغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل مارادونا“. وحذّر من انه سيذهب “إلى النهاية”.

لكن لم يتقدم هو أو أحد أفراد العائلة بأي شكوى، بحسب ما أعلن مصدر قضائي لفرانس برس.

واضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن إسمه “فُتح التحقيق لأن شخصًا توفي في منزله ولم يوقع أحد على شهادة وفاته. هذا لا يعني حصول مخالفات”.

وتوفي نجم نابولي الإيطالي في نهاية ثمانينيات القرن الماضي في نومه بسبب “وذمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب” بحسب تشريح أولي.

وكان مارادونا في منزله في بلدة تيغري التي تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينوس أيرس، حيث كان يقطن منذ 11 وفمبر إثر خروجه من عيادة خضع فيها قبل ستة أيام لجراحة في رأسه لإزالة ورم دموي.

– “تناقض في الإفادات” –

أوضح مصدر في العائلة لفرانس برس “أعلن المدعي العام يوم وفاة دييغو “يجب أن نحدد ما إذا كانوا قد قاموا بعمل صحيح أم لا. قدّمت الممرضة (المتواجدة أثناء وفاة مارادونا) إفادتها للمدعي العام يوم وفاة دييجو، ثم قامت بتغييرها. تحدثت أمام التلفزيون لتعلن انه تم فرضها عليها. هناك تناقض في الإفادة”.

وافادت النيابة العامة أن “سكرتيرة مارادونا طلبت مساعدة طبية الساعة 12:17 فحضرت سيارة إسعاف من شركة فيدأ الساعة 12:28 بحسب شريط من سجلات حي سان أندريس حصل عليه مكتب المدعي العام”.

ووصلت سيارات إسعاف إضافية من هيئات أخرى في وقت لاحق.

كما أظهرت التحقيقات أن طبيب مارادونا ليوبولدو لوكي اتصل بالطوارىء الساعة 12:16 طالبًا سيارة إسعاف.

وتنتظر النيابة العامة النتائج المخبرية، وقد وضع يده على الملف الطبي، بالأضافة الى تسجيلات الكاميرات في المنطقة التي عاش فيها مارادونا أيامه الأخيرة.

وأثير جدل إضافي بعد ظهور أحد موظفي الجنازة يلتقط صورة إلى جانب النعش المفتوح حيث رقد مارادونا قبل دفنه الخميس. ولم تنفع الأعتذارات المتكررة الجمعة فيما وعد محامي مارادونا بمحاكمة المخالفين.

– الساعات الأخيرة –

وبدأ القضاء بالأستماع إلى الشهود. قالت النيابة العامة في بيان “تبيّن لنا أن (ممرضًا مسؤولًا عن مراقبته) كان آخر شخص رآه على قيد الحياة نحو الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (9:30 ت غ) الأربعاء اثناء تغيير نوبة المراقبة”.

أكّد الممرض في شهادته أن مارادونا “كان يرتاح في سريره” وأنه “كان يتنفس بشكل طبيعي”.

في المقابل، أكّدت الممرضة التي تولت المهمة بعده وكانت حاضرة وقت وفاته أنها سمعته “يتحرّك” بعد بنحو ساعة.

وكانت قد أشارت في السابق انها رأته نائمًا الساعة الحادية عشرة ولم ترغب في إزعاجه، مفضلة وصول الطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف والطبيب النفسي كارلوس دياس منتصف اليوم.

لاحظ الثنائي أن مارادونا لا يتفاعل مع أي محاولة لايقاظه، فدقا ناقوس الخطر. وقد حاول طبيب في الحي أنعاشه.

– صحة سيئة –

وتم اختيار مكان إقامة مارادونا كي يكون قريبًا من ابنتيه. بعد الجراحة، كانت عملية تعافيه تسير بشكل جيد، بحسب طبيبه الخاص الدكتور لوكي.

لكن صحة مارادونا كانت سيئة بسبب ماضيه مع أنتكاسات القلب. خضع أيضا لعلاج للتوقف عن إدمان الكحول التي كان يخلطها مع ادوية كثيرة كان يتناولها.

أعلن أحد أفراد العائلة “أوصت العيادة بذهابه إلى المستشفى. لكن عائلته قررت خلاف ذلك. وقعت إبنتاه على خروجه من المستشفى”.

ولم يرد طبيبه على اتصالات فرانس برس.

وبدا النجم الخارق عندما كان في العشرينيات من عمره، ضعيفًا جدًا في 30 أكتوبر الماضي في ظهوره الآخير، يوم عيد ميلاده الستين، عندما قاد تدريب فريقه خيمناسيا إي إسجريما لا بلاتا.