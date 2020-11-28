كورة عراقية | شاهد فيديو أهداف مباراة نفط الوسط واربيل في قمة الدوري العراقي

شاهد فيديو أهداف مباراة نفط الوسط واربيل في قمة مباريات اليوم بمسابقة الدوري العراقي الممتاز، والتي انتهت بفوز نفط الوسط، ليعتلي صدارة الجدول.

سجل هدف المباراة الوحيد، لاعب وسط نادي نفط الوسط محمد حسن، في الدقيقة 12 بعد استغلال مثالي لهفوة فادحة من حارس مرمى اربيل في تشتيت كرة من داخل منطقة الجزاء.

وتسلم محمد حسن الكرة من حوالي 35 ياردة فقط من المرمى، واتخذ قرار التسديد بباطن قدمه اليمنى، دون التفكير في التمرير لأحد زملائه، وكان مُحقًا في ذلك، فلم يلحق الحارس بالتسديدة البعيدة بفضل الدقة الكبيرة التي تحلى بها محمد حسن في التسديد.

ورفع نفط الوسط رصيد نقاطه لـ 12 في المركز الأول من خمس جولات، بفارق نقطتين عن القوة الجوية الثانية، وثلاث نقاط عن الزوراء الثالث في الدوري العراقي.

أما فريق اربيل فقد تجمد عند المركز السادس برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن نادي النفط صاحب المركز الرابع.

شاهد فيديو أهداف مباراة نفط الوسط واربيل في الدوري العراقي