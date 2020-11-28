السوق السعودي | إدارة نادي الاتحاد تطرح قمصان اللاعبين في مزاد علني

طرح نادي الاتحاد السعودي على جماهيره، قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذين شاركوا في الفوز على القادسية 1 / صفر أمس الجمعة، في المرحلة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي)، لاقتنائها في مزاد تحت مسمى “موقعة من نمرك المفضل”.

وأوضحت صحيفة “الرياضة” السعودية اليوم السبت، أن الاتحاد عرض قمصان الفريق في فكرة جديدة ومثيرة بالنسبة لرواد السوق السعودي الرياضي.

وكان قميصا الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي الذي يحمل الرقم “34” والمصري أحمد حجازي “26” الأعلى سعرًا بمبلغ 740 يورو لكل منهما، يليهما قميص جاري رودريجيز لاعب الرأس الأخضر “10”، وهو صاحب الهدف الوحيد في المباراة، بملبغ 700 يورو.

وكان الانتصار في مباراة أمس هو الثاني لفريق الاتحاد في الموسم الجاري، حيث رفع رصيده إلى تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة.