موسيماني: جئت للأهلي من أجل دوري ابطال افريقيا

أعتبر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الاهلي بعد قيادته بطل مصر إلى إحراز لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الجمعة على حساب مواطنه وغريمه الزمالك 2-1، أنه جاء إلى النادي القاهري بهدف منحه اللقب القاري.

قال موسيماني عقب نهائي استاد القاهرة الذي أقيم دون جماهير بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد “حضرت لتدريب الأهلي من أجل دوري أبطال أفريقيا، وكان لابد أن نحترم الزمالك وديربي القاهرة الأهم فيه من يفوز”.

وتقدم الأهلي باكرًا عبر عمرو السولية، قبل ان يرد محمود عبد الرازق شيكابالا بهدف مُميز. وقبل أربع دقائق على نهاية الوقت، منح محمد مجدي “أفشة” الأهلي هدف الفوز من تسديدة رائعة.

أضاف موسيماني “كل الإحترام لشيكابالا الذي سجل هدفًا رائعًا، وكذلك لباتشيكو (مدرب الزمالك البرتغالي جايمي) الذي لعب مباراة جيدة. كنا نلعب بروح كبيرة وفي كرة (حسين) الشحات التي اصطدمت في القائم توقف قلبي”.

وهذا اللقب التاسع للأهلي ليعزز رقمه القياسي، فيما تجمد رصيد الزمالك عند خمسة القاب.

أكمل المدرب الذي نال لقبه الثاني بعد قيادة مياميلودي صنداونز على حساب الزمالك أيضًا في 2016 “هدف أفشة رائع، وقلت للاعبي الأهلي بين الشوطين أننا لسنا على ما يرام اليوم وعلينا الفوز بالمباراة، لأن هذا ديربي وهذه المواجهة النهائية لدوري أبطال أفريقيا”.

واصل موسيماني (56 عامًا) الذي حل بدلًا من السويسري رينيه فايلر مطلع الشهر الماضي “أشكر (رئيس النادي محمود) الخطيب على ثقته بي، وأنه سمح بوجود مدرب إفريقي للأهلي. أشكر اللاعبين وكل من كان حولي وساعدني لافهم الفريق والفريق يفهمني، أشكر جماهير الأهلي الذين عاملوني بطريقة جيدة واشكر زوجتي على دعمها لي”.

اردف “أهدي هذه البطولة للخطيب الذي كنت أود منحه هدية عيد ميلاده واشكر رئيس صنداونز لسماحه لي بان أدرب الأهلي”.

وختم موسيماني “يبدأ الموسم الجديد في نهاية هذا الأسبوع، ليس لدينا حتى وقت للاستراحة. بالطبع نستمتع باللحظة، لكن علينا البدء في التحضير للكأس السوبر الأفريقي وكأس مصر.