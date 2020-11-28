فابيو كابيلو ينتقد ريال مدريد “زيدان” ويصفه بالفريق المتواضع

لم يتأثر مدرب ريال مدريد السابق فابيو كابيلو بفوز النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا على إنتر مساء الاربعاء الماضي، ويزعم أن أبطال إسبانيا “متواضعون”.

وبفضل هدفان من إيدين هازارد ورودريجو جوس فوزًا مهمًا لفريق المدرب زين الدين زيدان، حيث أصبحت وضعية ريال مدريد الآن في أوروبا أكثر إيجابية إذ احتلوا المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطة عن المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ومع ذلك، قال فابيو كابيلو انه غير متأثر بالفوز على إنتر لشبكة سكاي سبورتس : “بدأ إنتر بشكل سيئ وبدون التطبيق الصحيح لأفكار المدرب كونتي حيث وجود صعوبات طيلة الشوط الأول”.

وأضاف مدرب يوفنتوس وروما والمنتخب الإنجليزي ومنتخب روسيا السابق: “في الشوط الثاني مع أربعة مدافعين أحببت إنتر أكثر. أمام هذا الريال مدريد المتواضع، كان بإمكان إنتر فعل المزيد”.

وأدار فابيو كابيلو البالغ من العمر 74 عامًا ريال مدريد على فترتين منفصلتين لموسم واحد لكل منهما (1996/1997 و2006/2007) وفاز بلقب الدوري في كلا الموسمين، لكنه لم يكن يحظى بشعبية في النادي بسبب نهجه التكتيكي البراغماتي حيث وصف دائماً بالمدرب الدفاعي، وكذا شخصيته الصعبة حيث دائماً ما دخل في نقاشات مع النجوم أبرزهم الظاهرة رونالدو نازاريو دا ليما، الذي كان يعاني من زيادة في الوزن حينها.

ورغم البداية المتذبذبة هذا الموسم، إلا أن النسخة الحالية من النادي التي يدربها زين الدين زيدان، تبتعد بست نقاط فقط عن ريال سوسيداد متصدر الدوري مع لعبهم مباراة مؤجلة.

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