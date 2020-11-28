برشلونة ينجح في الاتفاق على تخفيض الأجور ويوفر مبلغ ضخم

أصدر نادي برشلونة لكرة القدم بيانًا، أبلغ فيه أنه توصل إلى اتفاق مع اللاعبين بشأن تعديلات رواتب الموسم المقبل تماشياً مع تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وسيوفر التعديل للنادي الكتالوني حوالي 122 مليون يورو كمبلغ ثابت هذا الموسم من الأجور و50 مليون يورو أخرى من المتغيرات والحوافز. وقال برشلونة أيضا إن الاتفاقية ينتظر التصديق من اللاعبين في الأيام المقبلة.

وجاء بيان برشلونة على الشكل التالي: “إن ممثلي النادي واللاعبين الذين يشكلون طاولة المفاوضات الخاصة بتعديلات رواتب نادي برشلونة، وإدراكًا منهم للاهتمام الكبير الذي يتابع به كل فريق برشلونة عمل هذه اللجنة، نشروا هذا البيان المشترك للإبلاغ عما يلي:

“توصل الطرفان اليوم إلى اتفاق مبدئي يسمح بتعديل رواتب الموسم الحالي بمبلغ 122 مليون يورو مكافأة ثابتة يضاف إليها تأجيل 3 سنوات من الأجر المتغير من هذا الموسم، بمبلغ تقريبي قدره 50 مليون يورو”.

وأوضح البيان: “أن مبدأ الاتفاق هذا ينتظر المصادقة عليه خلال الأيام المقبلة من قبل مجموعة اللاعبين والمدربين المعنيين”.

واضاف: “ان الاتفاقية في حالة التصديق عليها ستكون معلما ذا اهمية كبيرة لاعادة توجيه الوضع الاقتصادي الحالي”.

وختم البيان: “يقر الطرفان بالجهود الكبيرة التي كان لا بد من بذلها للوصول إلى مبدأ الاتفاق هذا وأن يهنئوا أنفسهم عليه”.

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