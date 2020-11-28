الامارات | برايتون المتواضع ينتزع التعادل من ليفربول في الوقت القاتل

شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون المتواضع ينتزع التعادل من ليفربول في الوقت القاتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر برايتون المتواضع ركلة جزاء مبكرة وسجل أخرى في الوقت البدل عن ضائع لينتزع نقطة ثمينة من ضيفه ليفربول حامل اللقب (1-1) ويحرمه من الابتعاد موقتا في صدارة الدوري الانجليزي لكرة القدم السبت في افتتاح المرحلة العاشرة.

فبعد اهدار الفرنسي نيل موباي ركلة جزاء بعد ثلث ساعة على البداية لصاحب المركز السادس عشر في الترتيب، وتسجيل البرتغالي ديوغو جوتا هدف السبق للفريق الاحمر (60)، حصل برايتون على ركلة ثانية ترجمها قاتلة الالماني باسكال غروس (90+3).

وصحيح ان ليفربول انفرد موقتا بالصدارة مع 21 نقطة، إلا ان توتنهام (20) سيكون قادرا على انتزاعها منه بحال فوزه الاحد على مضيفه وجاره تشلسي الذي يملك 18 نقطة وينافس ايضا على الصدارة.

وجاءت المباراة في توقيت صعب لليفربول المنقوص عدديا، بعد سقوطه على ملعبه في "أنفيلد" أمام اتالانتا الايطالي (صفر-2) في دوري أبطال اوروبا، ليتأجل تأهله الى ثمن النهائي.

ورفع المدرب الألماني يورغن كلوب الصوت ضد مباريات الظهيرة، لاسيما للفرق التي تنافس اوروبيًا منتصف الاسبوع حيث اعتبر قبل لقاء اتالانتا أن فرق الدوري الممتاز قد لا تتمكن قريباً من تأمين 11 لاعباً جاهزاً، ما لم يتم إجراء تغييرات هيكلية لحماية راحة الأندية المنهكة بسبب روزنامة المباريات المزدحمة.

وافتقد بطل اوروبا عام 2019 للعديد من لاعبيه ابرزهم المدافع الهولندي فرجيل فان دايك وجو غوميز الغائبين لنهاية الموسم، اضافة الى جوردان هندرسون، الاسباني تياغو الكانتارا، الغيني نابي كيتا وترنت الكسندر ارنولد.

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