الامارات | الجيش الإيطالي يقتحم تدريبات فريق روما لإزالة 20 قنبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإيطالي يقتحم تدريبات فريق روما لإزالة 20 قنبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إيطالية عن أن الجيش الإيطالي اقتحم تدريبات فريق روما اليوم السبت بصورة مفاجئة، خلال استعدادات "الغيلاروسي" لمواجهة نابولي في "الكالتشيو" غداً الأحد.



وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" أن الجيش الإيطالى اقتحم ملعب تدريب روما في تريجوريا من أجل إزالة 20 قنبلة غير منفجرة منذ الحرب العالمية الثانية.



وأضافت أنه: "تم اكتشاف وجود القنابل التي يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية، على هامش بناء ملاعب تدريب جديدة بالنادي، وأنه تم تعليق كافة الأنشطة بنادي روما وتم استدعاء الخبراء الذي اكتشفوا وجود 20 قنبلة غير منفجرة في المنطقة".

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