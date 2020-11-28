الامارات | تايسون عرض 10 آلاف دولار مقابل نزال ضد غوريلا

شكرا لقرائتكم خبر عن تايسون عرض 10 آلاف دولار مقابل نزال ضد غوريلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 نوفمبر 2020

كشف أسطورة الملاكمة الأميركية، مايك تايسون، الذي يستعد اليوم للعودة إلى حلبة الملاكمة وهو بعمر الـ54، في نزال مرتقب ضد روي جونز (50 سنة)، عن حادثة غريبة حصلت معه خلال ثمانينات القرن الماضي، حين كان على عرش الملاكمة العالمية، وفاز بكل الألقاب العالمية الممكنة، ولم يخسر أي نزال بعد.

وقال تايسون في تصريح صحافي بحسب موقع "سبور بايبل" إنه كان على وشك أن يدخل في نزال ضد غوريلا ضخمة من "النوع الرمادي". وأوضح: حين كنت في زيارة إلى حديقة الحيوان بنيويورك برفقة صديقي روبن غيفنز، أثار انتباهي غوريلا ضخمة تتصرف بعنف وغرابة ضد الغوريلا الأخرى". وقال إنه رغب بشدة في خوض "النزال الغريب" والدخول إلى القفص للكم تلك الغوريلا.

وتابع: طلبت من مسؤولي الحديقة أن يساعدوني في الدخول، ولكم الغوريلا، وعرضت عليهم 10 آلاف دولار، لكنهم رفضوا الامر". واشتهر تايسون بتربية بعض الحيوانات المفترسة على غرار "النمور"، وكان يمتلك من الجرأة لفعل ذلك الأمر الغريب، لكن أمنيته لم تتحق، بسبب خشية مسؤولي الحديقة على سلامته، ولأن الطلب لا يعقل أن تتم الموافقة عليه.

يذكر أن تايسون كان أصغر ملاكم في التاريخ يفوز بلقب عالمي، وهو الأكثر تحقيقا للأرقام القياسية، واعتزل الملاكمة قبل 15 سنة، لكنه قرر العودة، وظل يتدرب بحماسة لأشهر طويلة، تحضيرا للنزال التاريخي اليوم، والذي سيكون استعراضيا على ثماني جولات، وبدون واقي الرأس، وسيقام في مسرح "ستابلز" لنزالات الملاكمة بلوس أنجلوس الأميركية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news