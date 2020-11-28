شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يخطف الأضواء في تعادل برايتون وليفربول: هدف ملغي وخروج غاضب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء خلال تعادل فريقه ليفربول أمام برايتون بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على أرض الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت اللقطة الأبرز في اللقاء هي خروج «صلاح» من الملعب غاضبًا بعد قرار مدربه يورجن كلوب باستبداله في الدقيقة 64 بزميله السنغالي ساديو ماني.

وأظهر النجم المصري عدم رضائه عن القرار بشكل واضح وخرج غاضبًا بينما حاول قائد فريقه جوردان هندرسون مصافحته، إلا أن «صلاح» لم يلتفت له واستمر في طريقه ليغادر أرض الملعب فيما حاول «كلوب» مراضاته وتحيته لكن اللاعب لم يلتفت له أيضًا واتجه مباشرة إلى مقاعد البدلاء ليرتدي معطفه بطريقة عصبية ويجلس غاضبًا، في ظل تركيز مخرج المباراة على تعبيراته.

وقبل تلك اللقطة، كان «صلاح» بطلًا للقطة جدلية أخرى في الشوط الأول بعدما قامت تقنية الـ«فار» بإلغاء هدفًا له بداعي وجود تسلل عليه، وهي اللقطة التي أثارت جدلًا بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.