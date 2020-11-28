شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب لاعب الأولمبياد الخاص المصري بعضوية المجلس العالمي للاعبين القادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقامت أمس الرئاسة الأقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا حفل تنصيب للاعب الأولمبياد الخاص المصري يوسف رمضان عبر المنصة الافتراضية زووم بمناسبة فوزه بعضوية المجلس العالمي للاعبين القادة بالاولمبياد الخاص الدولي.

وكان من أبرز الحضور لحفل التنصيب من الرئاسة الأقليمية للاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيبال فتوني مدير المبادرات ونها جاب الله مدير برنامج إعداد القادة من اللاعبين وكريمة الأبراشي مدير الاتصالات ومن الاولمبياد الخاص المصري طارق النجار مدير المبادرات وطارق محسن مدير اعداد القادة من اللاعبين وعدد من لاعبي الاولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعضاء المجلس الاقليمي للاعبين القادة بالاولمبياد الخاص.

ويقول الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن نجاح يوسف وفوزه بهذا المنصب الهام يعد نتاج لعمل شامل ومتكامل قامت به ادارة الاولمبياد الخاص المصري في ملف اعداد القادة من اللاعبين وللدور الكبير لمجلس مداخلات اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصري والذي يحظي برعاية ودعم كبير من الرئاسة الإقليمية للاولمبياد الخاص الدولي برئاسة المهندس أيمن عبدالوهاب.

من جانبه أكد طارق محسن مدير برنامج اعداد القادة من اللاعبين بالاولمبياد الخاص المصري أن يوسف رمضان يعد آحد اللاعبين البارزين بالاولمبياد الخاص المصري فهو لاعب كرة السلة بفريق نادي سبورتينج بمحافظة الاسكندرية كما انه شارك في العديد من المسابقات الاقليمية والعالمية للاولمبياد الخاص والتي كانت آخرها التي اقيمت في مدينة أبوظبي كما يشغل حاليا يوسف منصب عضو مجلس مدخلات اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصري وهو ممثل وسفير البرنامج الصحي بالاولمبياد الخاص المصري وعضو لجنة ادارة المسابقات GMS بالألعاب الإفريقية الاولي للاولمبياد الخاص والتي اقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس السيسي في يناير السابق بالقاهرة .

ويضيف «محسن» أنه نظرا للمجهودات الكبيرة والسجل المشرف للاعب يوسف رمضان والتي آهلته ليرشحه الاولمبياد الخاص المصري كممثل اللاعبين القادة لخوض انتخابات المجلس الإقليمي وقام بعرض البرنامج الانتخابي له أمام جميع ممثلي برامج المنطقة وحاز على تصويت أغلبية المجلس وفاز بعضوية المجلس العالمي للاعبين القادة.

وجاء حفل التنصيب ضمن فعاليات الآجتماع الآقليمي الدوري لمجلس مداخلات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص والتي قامت خلاله اللاعبة التونسية ندي الرشيد عضو المجلس العالمي للاعبين القادة السابق بتنصيب اللاعب يوسف رمضان وتهنئته بفوزه بالمنصب متمنيه له كل التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة .