شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة يشيد بلاعب الأهلي المعار ويؤكد علي ارتفاع مستوي فريقه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي سموحة، بارتفاع مستوي محمد عبدالمنعم، المعار لفريقه من الأهلي.
وأضاف سامي أن هناك ارتفاعا تدريجيا في مستوي لاعبيه خلال الفترة الأخيرة استعداداً لمباريات الدوري.
وشدد سامي على أن الهدف من خوض المباريات الودية المقبلة إحداث تفاهم وانسجام بين جميع لاعبي الفريق الجدد والقدامي.
وتعاقد سموحه مع 8 صفقات، هم: محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى في صفقة انتقال حر أيضا، فيما تم التعاقد مع عبدالكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة في صفقة انتقال حر.
ورحل عن سموحة كل من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو بالإضافة إلى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة.
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