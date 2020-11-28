شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تواجد سيد عبدالحفيظ داخل «الجبلاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تواجد اليوم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، داخل مقر اتحاد الكرة من أجل متابعة القائمة الأولى لقيد الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد والاجتماع مع مسؤولي لجنة المسابقات برئاسة مازن مرزوق لمعرفة اللوائح الجديدة الخاصة ببطولة الدوري في الموسم الجديد. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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