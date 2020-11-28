شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يكشف تغيير طريقة لعب الأهلي بين شوطي مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد بيستو موسيمانى المدير الفني للاهلي أنه أبلغ اللاعبين بين شوطي اللقاء بضرورة تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني.

وقال: «درسنا الزمالك لكن بعد الشوط الأول شعرت بأننا لم نشاهد الزمالك من قبل، اهتممنا بالنتيجة أكثر من الأداء حتى لا نستقبل أهدافًا، وكنت على دراية أننا لا نحتاج فرصًا كثيرة حتى نفوز على الزمالك، فالمهم عدم دخول أهداف في مرمانا وكنت واثقًا أننا لن نخسر».

وأضاف: «أمس لم نلعب جيدًا لكننا حققنا الهدف، وقلت لنفسى أثناء المباراة دى مش فرقتى لكن قدرنا نرجع وكسبنا».