شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يضم المدافع الجامايكى داميون لوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى فى إتمام التعاقد مع المدافع الدولى داميون لوى كابتن منتخب جامايكا مواليد 1993 " 27 عام " وطوله 1.91م، والذى سبق له تمثيل أندية فينيكس رايزينج الأمريكى ونادى ستارت النرويجى، وذلك فى إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه وخاصة فى مركز قلب الدفاع.

وشارك "لوى" فى آخر تجمع لمنتخب بلاده وخاض مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودى يومى 14 و17 نوفمبر الجارى وأقيمت المباراتين باستاد الأمير فيصل بن فهد.

ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لموسمين بحضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى، وقد أتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.

وأشاد الكابتن حسام حسن المدير الفنى للفريق والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بقدرات المدافع " لوى " الفنية والبدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة وتميزه فى ألعاب الهواء والتعاقد معه إضافة حقيقية ومميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة .

وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتى أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى بالنادى.