شكرا لقرائتكم محمد مجدي قفشة يحتفل أمام الزمالك على طريقة كريستيانو رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمد مجدى " قفشة " صانع العاب فريق الأهلى على طريقة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى عقب تسجيل هدف الفوز للفريق الأحمر أمام غريمه التقليدى الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا .

توج الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة، وهذه هى المرة الأولى التى يكون فيها نهائى دورى الأبطال فى أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية.

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، إذ اقتنص النادى لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا فى أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هى النهائى رقم 13 للأهلى الذى يتأهل له فى تاريخه، لكنه فشل فى الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا فى 4 نسخ من البطولة.

وأسقط الأهلى غريمه الزمالك 2-1 محرزا لقب دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه ومعززا رقمه القياسى، على استاد القاهرة الدولى، بدأ المارد الأحمر بافتتاح التسجيل عبر عمرو السولية برأسية إثر ركنية فى الدقيقة 5، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا إثر مجهود فردى وتسديدة رائعة فى الدقيقة 31، فيما خطف محمد مجدى قفشة هدف الفوز فى الدقائق القاتلة 86.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.