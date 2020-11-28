شكرا لقرائتكم حميد أحداد يطير إلى المغرب لإحضار أسرته للانضمام للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر المغربى حميد أحداد، جناح الزمالك، القاهرة، من أجل إحضار أسرته من المغرب ثم العودة للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، بعدما عقد جلسة مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك شهدت الاتفاق معه حول العودة إلى الفريق فى الموسم المقبل مع وعده بالحصول على فرصة المشاركة مع الأبيض خاصة بعدما تألق مع الرجاء المغربى فى الموسم المنقضى خلال فترة إعارته من قلعة ميت عقبة إلى النادى المغربى.

ومن المنتظر أن يصل أحداد برفقة أسرته إلى القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة، وتألق اللاعب مع الرجاء المغربى فى الموسم الماضى ليتلقى عروضا من أندية الرجاء وشباب المحمدية، إلا أن العروض المالية التى وصلت إليه لم تلقى قبول إدارة الزمالك ليصبح أحد المرشحين للعودة إلى الفريق بعد تألقه فى الموسم الماضى مع الرجاء.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام طلائع الجيش، التى ستجمع بينهما مساء يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من مسابقة كأس مصر، ونجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية، حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85 وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.

ويطمح الزمالك فى المنافسة على لقب كأس مصر الذى يحمل لقبه من النسخة الماضية، والتأهل للمباراة النهائية، وقد تشهد مواجهته للأهلى مرة أخرى، حال نجح الأحمر فى تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى والتأهل إلى المباراة النهائية، واستهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.

وخسر الزمالك لقب دورى أبطال أفريقيا بالأمس بعد الهزيمة أمام الأهلى، بهدفين مقابل هدف، فى نهائى البطولة الأفريقية الذى جمع الفريقين فى استاد القاهرة الدولى وقدم الأبيض مباراة كبيرة رغم الخسارة.