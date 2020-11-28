شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يتقدم بهدف أمام بطل جيبوتي في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار بطل جيبوتى، والتى تجمع الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بتقدم المقاولون بهدف نظيف سجله ألكس سونج لاعب أرتا سولار بالخطأ فى مرماه خلال الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بعد رمية تماس متقنة أرسلها لاعب المقاولون وتداخل فيها فادى نجاح مدافع ذئاب الجبل.

كان المقاولون العرب قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى.

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلى، محمد عصام، أحمد الشيمى، أحمد داوودا

الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويبحث أبناء قلعة الجبل الأخضر عن المجد الأفريقى الغائب منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، حيث توج المقاولون بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أعوام 1982 و1983 و1996، وشارك المقاولون العرب فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والكونفيدرالية والسوبر الأفريقى، ولم يظهر فى دورى الأبطال.