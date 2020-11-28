شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف سر حديثه مع الخطيب قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيمانى المدير الفني للاهلي ان التتويج بالبطولة الإفريقية كان صعبا للغاية لدرجة انه دار حديث بينه مع الخطيب رئيس النادي الاهلي قبل المباراة وقال :: «كان لى حديث مع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، عن مدى أهمية الفوز بين الأهلى والزمالك، وقلت له إننى رأيت آخر مباراتين للأهلى والزمالك، ولعب الأهلى المباراتين بشكل مميز رغم الهزيمة 3/1، ومرة بركلات الجزاء، لكن التاريخ لا يعرف الأداء ولكن النتائج، وقلت للشناوى إحنا كنا وحشين في الشوط الأول وكنا بنلعب من تحت، وطلبت من اللاعبين التقدم والضغط من الأمام».

وأضاف موسيمانى: «درسنا الزمالك لكن بعد الشوط الأول شعرت بأننا لم نشاهد الزمالك من قبل، اهتممنا بالنتيجة أكثر من الأداء حتى لا نستقبل أهدافًا، وكنت على دراية أننا لا نحتاج فرصًا كثيرة حتى نفوز على الزمالك، فالمهم عدم دخول أهداف في مرمانا وكنت واثقًا أننا لن نخسر، أمس لم نلعب جيدًا لكننا حققنا الهدف، وقلت لنفسى أثناء المباراة دى مش فرقتى لكن قدرنا نرجع وكسبنا».