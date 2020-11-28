شكرا لقرائتكم خبر عن «الطويلة» يطالب اتحاد الكرة بعدم قيد اللاعبين الجدد للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمد الطويلة، رئيس نادي نجوم المستقبل، اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، بعدم قيد اللاعبين الجدد للإسماعيلي، قبل سداد 20 مليون جنيه لنجوم المستقبل، وفقاً لقرار المحكمة الرياضية.

وأصدرت المحكمة الرياضية «كاس»، قرار بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة لفوائد التأخير، في قضية إبراهيم حسن، لاعب نجوم المستقبل الأسبق.

وأرسل «الطويلة»، لاتحاد الكرة كافة المستتندات والأحكام الصادرة من المحكمة الرياضية لإيقاف القيد للإسماعيلي في فترة الانتقالات الحالية.