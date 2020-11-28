شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يهنئ لاعبي الاهلي والجهاز الفني بالتتويج الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، وكل عناصر منظومة كرة القدم، بمناسبة التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي، بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في ‏المباراة النهائية، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة.

وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، ‏والروح القتالية، على مدار المباراة، وأكد أنه كان على ثقة كبيرة في قدرة الفريق والجهاز الفني على تحقيق الفوز والتتويج باللقب.‏