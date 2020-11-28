شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تحدد قرارات صارمة لمواجهة كورونا الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، استمرار تطبيق التبديلات الخمس في مباريات الموسم الجديد 2020 – 2021 مع استمرار وباء كورونا.

وقال «مرزوق» في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بمقر الاتحاد إنه لن يتم تأجيل أي مباراة بسبب فيروس كورونا، إلا في حالة حدوث أكثر من 16 إصابة بقائمة الفريق الرسمية التي تضم 30 لاعبا.

وأضاف: «لوائح أغلب الاتحادات تؤكد إقامة اللقاء حال جاهزية 14 لاعبا، وأعتقد أنه حال حدوث 16 إصابة في فريق واحد تؤكد وجود إهمال وتقصير».

وأعلن «مرزوق» أيضًا استمرار العمل بنظام «رابيد تيست» لتحليل الدم، على أن يتم اللجوء للمسحات الطبية حال ظهور حالة إيجابية في تحليل الرابيد تيست، مؤكدا أن مسألة تحمل نفقات التحليل والمسحات محل تفاوض بين اتحاد الكرة والأندية.

وأكد رئيس لجنة المسابقات، أنه لابد من وجود سيارتين إسعاف في ملعب اللقاء وقبل انطلاق أي مباراة بساعتين وفي حالة عدم تواجدها يحتسب اللقاء للفريق الضيف بنتيجة (3-0).

وعن تقنية الفيديو، أكد «مرزوق» أنه سيتم العمل بها ولكن في حالة تعطلها لأي سبب، فذلك لن يؤثر على اللقاء ولا يثير محل اعتراض على النتيجة وفقا للوائح الاتحاد الدولي.