شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي: بطولة أفريقيا إستمرار لمزيد من البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد الدراندلي امين صندوق النادي الاهلي انه كان على ثقة في حصد اللقب الإفريقي والفوز على الزمالك نظرا لمعرفته بكفاءة الجهاز الفني واللاعبين والقدرة على تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات، لإسعاد جماهير الأهلى التي ‏تستحق الكثير».‏ وتابع الدراندلي: «بطولة إفريقيا ستكون بداية لاستمرار حصد مزيد من البطولات للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة»، الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

كانت هذه تفاصيل خبر الدرندلي: بطولة أفريقيا إستمرار لمزيد من البطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.