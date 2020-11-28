شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفالات والمكافآت تتواصل في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على منح مكافآت إضافية للجهاز الفني والإداري واللاعبين بعد التتويج الأفريقى للمرة التاسعة في تاريخ النادى الأحمر. وعمت الأفراح والاحتفالات داخل القلعة الحمراء عقب تتويج الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلى ببطولة دورى الأبطال بعد الفوز على الغريم التقليدى الزمالك بهدفين لهدف سجلهما عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرض ملعب استاد القاهرة، ليستعيد الأهلى الزعامة الإفريقية التي غابت عنه على مدار سبع سنوات مضت. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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