شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهنئ الأهلي والزمالك بعد قمة القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، النادي الأهلي ومجلس إدارته، وفريق الكرة، وجماهير النادي، بالفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، على أن اللقب فخر لمصر متمنيًا التوفيق للأهلي في كأس العالم للأندية.

وأكد «فتحي» أن الزمالك قدم مباراة رائعة ومتمنيًا له التوفيق فيما هو قادم من بطولات.