شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ: الفوز بالبطولات مع الأهلي لن يتوقف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا هو تكليل لمجهود موسم كامل، بذل خلاله جميع اللاعبين أقصى ما لديهم من أجل تحقيق اللقب الغائب عن النادي منذ عام 2013، ورسم الابتسامة على وجوه الجماهير.
وأضاف الشيخ: «لاعبو الأهلي يدركون جيدًا أن وراءهم جماهير بالملايين في كل مكان، وأن من حق الجماهير أن تسعد وتحتفل بالفريق واللاعبين، الذين كانوا على العهد ولم يخيبوا ظنهم هذا العام، بعد التتويج بالدوري ثم البطولة الأغلى دوري أبطال إفريقيا».
وأكد الشيخ أن وجود أي لاعب داخل الأهلي هو مصدر فخر له، وأن مجرد الانتماء للنادي أمر كبير، وأن جميع اللاعبين يدركون ذلك جيدًا.
وأوضح لاعب الأهلي أن بطولة إفريقيا هي بداية لبطولات جديدة مقبلة، والاستمرار في طريق حصد الألقاب المحلية والإفريقية.
وشدد الشيخ على أن جميع اللاعبين تعاهدوا على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، وأن مشوار الفريق خلال البطولة شهد الكثير من التحديات، ولكن الفريق استطاع أن يحقق هدفه وأن يسعد جماهيره.
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