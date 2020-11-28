«ريكاردو» يطلب إجراء قياسات بدنية لـ«شريفي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، على المستوي البدني للجزائري رضوان شريفي. وحدد «ريكاردو» برنامجًا خاصً لـ«شريفي» ليؤديه تحت إشراف أخصائي التأهيل داخل صالة الجيمانزيوم بالإسماعيلي. وطلب المدرب من الجهاز الطبي إعداد قياسات بدنية خاصة للاعب، للوقوف على ما يحتاجه خلال الفترة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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